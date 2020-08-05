МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. У верхней палаты парламента России нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, предложенное Минфином. Такое заявление сделал глава комитета верхней палаты Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Напомним, что министерство финансов РФ предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание обеих палат парламента. Это — Госдума и Совет Федерации. В совокупности сокращение может составить 1,9 миллиарда рублей: в итоге ежегодное финансирование может составлять порядка 7 миллиардов рублей.

"Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно не обоснованно", — отметил парламентарий.

Он добавил, что, если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, они не смогут ездить за границу для встреч с коллегами и не будут "отстаивать интересы России за рубежом".

Если сокращение коснется поездок в регионы России, то парламентарии "будут меньше встречаться с избирателями, меньше наши граждане будут понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед".

Тимченко пояснил также, что из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года были отменены часть командировок членов СФ, но сейчас, во втором полугодии, депутаты постараются наверстать все то, что не сделали.

"Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев — необоснованно", — подчеркнул парламентарий и напомнил о существовании трехсторонней комиссии с участием правительства по бюджетно-финансовой политике.