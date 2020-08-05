МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Ущерб от прогремевшего во вторник взрыва в порту Бейрута губернатор города Марван Аббуд оценил в сумму от $3 млрд до $5 млрд.

"Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно, и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья", — цитирует слова губернатора ливанский портал LBCI Nеws.

В результате взрыва повреждены около половины зданий Бейрута, больницы города переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации, свыше ста человек погибли и около четырех тысяч получили травмы.

Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

По мнению опрошенных экспертов, международные организации, в том числе ООН, могут оказать гуманитарную помощь Ливану после взрыва в порту Бейрута, чтобы не допустить в стране проблем с продовольствием.

"Главный мотив сейчас — организация скоординированной гуманитарной помощи, в первую очередь", — полагает советник Института современного развития Никита Масленников.

"Россия участвует достаточно широко в программах помощи по линии ООН, мы один из важных доноров — поэтому в принципе, если ООН будет оказывать какую-то помощь, мы можем подключиться", — пояснила преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова.

В среду ряд средств массовой информации сообщили, что властями Ливана было принято решение ограничить продажу муки. П