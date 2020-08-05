МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), требующей взыскать около 729 тысяч рублей с ОАО "Московский дом моды Вячеслава Зайцева", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 4 августа, основания исковых требований в карточке дела не сообщаются, к рассмотрению иск пока не принят.

МОЭК периодически судится с предприятием известного модельера. В 2017 году суд взыскал с Дома моды около 2 миллионов рублей долга за тепло и горячую воду за период с декабря 2016 года по март 2017 года, в 2019-м — около 130 тысяч рублей пени за просрочку оплаты услуг за февраль-октябрь 2018 года.

Столичный арбитражный суд в мае по иску департамента городского имущества Москвы взыскал с Дома моды Зайцева около 19,4 миллиона рублей долга и пени по договору аренды земельного участка, на котором располагается здание ответчика. Решение в силу пока не вступило.

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев прославился во всем мире благодаря своему самобытному стилю, в котором ярко прослеживалось влияние народных мотивов. Он работал над сценическими образами таких звезд, как Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, Тамара Синявская и Людмила Зыкина, Александр Стрельченко и Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Эдита Пьеха.

В 1979 году Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды. С 1988 года Вячеслав Зайцев является его директором. В доме моды, получившем имя Slava Zaitsev, создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter. Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а также медаль и диплом почетного гражданина Парижа. По данным СМИ, знаменитый 82-летний российский модельер уже несколько лет борется с болезнью Паркинсона, перенес два инсульта и несколько операций на суставах.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.