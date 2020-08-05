МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 4,1 миллиарда долларов, или на 7,5% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 50,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 50,1 миллиарда долларов. Значение за май было пересмотрено до 54,8 миллиарда с первоначальных 54,6 миллиарда долларов.