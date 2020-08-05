МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,75 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 10,3% и составила 47,28 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 25,4% — до 8,2 миллиарда рублей.

Прибыль от операционной деятельности составила 8,5 миллиарда рублей, показав снижение на 29,8%. Операционные расходы сократились на 6,9% и составили 38,55 миллиарда рублей.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.