МИНСК, 5 авг — ПРАЙМ. Бюджет Белоруссии может недополучить в 2020 году более 1,6 миллиарда долларов из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии коронавируса, сообщил в среду министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7-4 миллиарда белорусских рублей (более 1,5-1,6 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.). Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме этого, с учетом ситуации в экономике в целом — не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад — прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 миллиардов белорусских рублей", — приводит слова Селиверстова госагентство Белта.