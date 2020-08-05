МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, в первом полугодии 2020 года составил по МСФО 86,767 миллиона долларов, против прибыли в 612,134 миллиона долларов годом ранее, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 1,4% — до 830,42 миллиона долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения.