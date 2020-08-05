МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 28 июля по 3 августа осталась на нулевом уровне третью неделю подряд, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.

"За период с 28 июля по 3 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала августа – 100,0%, с начала года – 103,0%", — говорится в сообщении.

Две предыдущие недели инфляция также была нулевой, а до этого — 0,1%. В целом с конца апреля показатель держится в диапазоне 0-0,1%, исключением стала неделя с 30 июня по 6 июля, когда на фоне повышения тарифов ЖКХ он составил 0,3%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

Кроме того, как сообщает Росстат, тарифы на сжиженный газ увеличились на 0,2%.

Сахар и свинина в России с 28 июля по 3 августа продолжили дорожать, хотя и несколько медленнее, чем неделей ранее, ускорился темп роста цен на баранину, при этом снизились цены на яблоки, следует из сообщения Росстата.

"За период с 28 июля по 3 августа 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 0,8%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Крым – на 5,4%. В Республике Адыгея и Калужской области сахар-песок подешевел на 1,1%", — говорится в сообщении. Неделей ранее, с 21 по 27 июля, сахар подорожал на 1,2%.

За неделю увеличились цены на баранину — на 0,8%. "Увеличение цен на 1,2% и более отмечено в 5 субъектах Российской Федерации, из них более всего в Республике Дагестан — на 3,1%, в Камчатском крае — на 2,6%. Во Владимирской области цены на баранину снизились на 2,4%", — добавляет статистическое ведомство. За предыдущую неделю баранина подорожала на 0,1%.

Среди остальных продуктов с 28 июля по 3 августа выросли цены на мясные консервы (на 0,4%), мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,3%), свинину, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов и карамель (на 0,2%). На предыдущей неделе свинина дорожала на 0,9%.

За отчетный период на 0,4% подешевели сосиски и сардельки, на 0,3% — стерилизованное молоко и пшено, на 0,2% — сливочное и подсолнечное масла, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,3%, в том числе на помидоры — на 5,3%, картофель — на 5,2%, лук репчатый — на 3,7%, огурцы — на 3%. В то же время морковь стала дороже на 0,9%", — добавляет Росстат. Свежая белокочанная капуста подешевела на 1,3%, яблоки — на 1,1%. За предыдущий период цены на лук снизились на 3,2%, огурцы — на 2,5%, помидоры — на 5,4%, капусту — на 1,2%, картофель — на 4,4%. Морковь тогда подорожала на 1,9%, яблоки — на 0,7%.