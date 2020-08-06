МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ проверила собственное исполнение бюджета в 2019 году и не нашла нарушений, следует из сообщения ведомства.

"В рамках стратегической задачи по совершенствованию механизмов открытости государства с этого года ведомство публикует заключения об исполнении бюджета главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). Поскольку Счетная палата является одним из ГРБС, ведомство публикует данные об исполнении своего бюджета", — говорится в сообщении.

Доходы ведомства в 2019 году составили 10,3 миллиона рублей, а расходы — 4,6 миллиарда рублей, объем неиспользованных средств — 3,7% от назначенных средств федерального бюджета.

"Сумма неисполненных Счетной палатой в 2019 году лимитов бюджетных обязательств составила 176 703,2 тыс. рублей, или 3,7% от показателей бюджетной росписи (4 796 758,3 тыс. рублей) и перечислена в доход федерального бюджета", — сообщило ведомство.

Наибольший объем кассовых расходов Счетной палаты в 2019 году (39,5%) приходится на четвертый квартал. Неравномерное исполнение объясняется условиями заключенных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, а также выплатой премий в конце года.

Как отметила СП, за верностью и объективностью итогов исполнения бюджета ведомства следит главное контрольное управление президента.