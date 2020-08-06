МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит ратификацию соглашения о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития (ЕРЦ НБР) в России, сообщила пресс-служба кабмина.

"В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2019 года № 2668-р в ходе 11-го саммита БРИКС 13 ноября 2019 года подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Новым банком развития о размещении Евразийского регионального центра НБР в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать созданию ЕРЦ НБР в России и реализации основных видов деятельности НБР на территории Российской Федерации, а в последующем при расширении состава акционеров НБР и в странах Евразийского региона.

Добавляется, что в частности ЕРЦ НБР будет обеспечивать сопровождение и поддержку реализации проектов НБР в области инфраструктуры и устойчивого развития, в том числе предусматривающих участие нескольких стран региона.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.