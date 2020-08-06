МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств регионам на ремонт дорог и мостов, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения, в частности, позволит в 2020 году привести в нормативное состояние автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения, а также позволит обеспечить ремонт аварийных мостов.