МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минфину РФ средств из резервного фонда для предоставления "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки семей с детьми, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки как минимум 26 тысяч семей.