МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Правительство в четверг обсудит внесение Пенсионного фонда РФ в перечень субъектов официального статистического учета, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предусмотрено внесение изменения в федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации", касающегося дополнения перечня субъектов официального статистического учета Пенсионным фондом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, включение в перечень Пенсионного фонда позволит увеличить масштаб использования его информационных ресурсов и обеспечить формирование официальной статистической информации по широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан.