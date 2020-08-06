МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Минфин РФ предложил увеличить в 2021-2023 годах расходы на реализацию госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" почти в 10 раз, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, в ближайшие три года финансирование этой программы планировалось на уровне 10,7 миллиарда рублей ежегодно. Теперь предлагается его увеличить до 124,4 миллиарда в 2021 году и до 94,1 миллиарда рублей в 2022-2023 годах. Таким образом вместо запланированных 32 миллиардов расходы могут достигнуть 312,6 миллиарда рублей.

Кабмин в начале года утвердил стратегию развития электронной промышленности РФ. Она предполагает рост объемов выпуска электроники к 2030 году в 2,5 раза, экспорта — в 2,7 раза. Отечественная электронная продукция к 2030 году должна занимать не менее 59% внутреннего рынка.

Вице-премьер Юрий Борисов в апреле говорил, что национальные задачи России недостижимы без развития отечественной радиоэлектронной промышленности, в первую очередь микроэлектроники.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в ближайшие два года инвестиции в развитие микроэлектроники составят порядка 142 миллиардов рублей, а до 2024 года на эти цели заложено около 266 миллиардов.