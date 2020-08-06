МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Прибыль индийской энергетической компании Reliance Industries выросла, несмотря на падение спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса. Благодаря американским инвестициям в Jio – телекоммуникационное подразделение Reliance Industries – был ликвидирован чистый долг компании, а ее владелец Мукеш Амбани стал одним из самых богатых людей мира. Американские инвестиции стали возможными после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в результате которых было достигнуто соглашение о сотрудничестве между двумя странам. Но растущее влияние США в Индии угрожает проектам "Роснефти".

РАСТУЩАЯ ПРИБЫЛЬ НА ФОНЕ УБЫТКОВ

Прибыль Reliance Industries во втором квартале выросла до рекордного уровня благодаря растущим инвестициям в Jio – телекоммуникационное подразделение компании – и доходам, полученным от продажи британской ВР 49% сети АЗС.

Консолидированная чистая прибыль достигла 101 млрд рупий ($1.33 млрд) в апреле-июне 2020 – на 6,8% больше, чем за тот же период годом ранее. Чистая прибыль значительно превысила прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg – 77,2 млрд рупий.

Чистая прибыль от основной деятельности – нефтепереработка, нефтехимия, добыча нефти и газа – превысила 90 млрд рупий.

На фоне притока зарубежных инвестиций стремительными темпами выросла капитализация компании – с апреля по июнь 2020 года более, чем в полтора раза. Reliance Industries стала второй энергетической компанией мира по рыночной капитализации, опередив американскую ExxonMobil.

Прибыль индийской компании выросла на фоне многомиллиардных убытков, которые понесли во втором квартале крупнейшие западные энергетические компании.

В ШАГЕ ОТ ФИНАНСОВОЙ КАТАСТРОФЫ

В середине прошлого года чистый долг Reliance Industries достиг угрожающих размеров, превысив $21 млрд. Чистым долгом считается совокупная задолженность предприятия, краткосрочный и долгосрочный долг, за вычетом денежных средств на счетах и ликвидных активов. Этот показатель используется для оценки платежеспособности и инвестиционной привлекательности компании.

Среди акционеров Reliance Industries росли опасения по поводу возможного банкротства компании. Амбани обещал им ликвидировать чистый долг до марта 2021 года. Для ликвидации долга пришлось провести закрытую подписку на акции Reliance Industries и выставить на продажу 20-% долю всех нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов компании и 49% сбытовой сети АЗС.

К нефтеперерабатывающим и нефтехимическим активам проявила интерес Saudi Aramco, которая согласилась их приобрести за $15 млрд. Reliance Industries и Saudi Aramco заключили необязывающее соглашение о купле-продаже. Индийский конгломерат даже согласился покупать саудовскую нефть на долгосрочной основе в объеме 500 тыс. барр./сут. (25 млн т/г).

Однако пандемия коронавируса и обвальное падение спроса на нефтепродукты в мире не позволили завершить сделку. Продажу 20% доли основного бизнеса Reliance Industries пришлось перенести на неопределенный срок. Данное акционерам обещание могло остаться неисполненным.

Ситуация для Амбани изменилась к лучшему после визита президента США Дональда Трампа в Индию в феврале этого года. Трамп провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В результате была достигнута договоренность о совместном противодействии экономической экспансии Китая – прежде всего реализации проекта «Один пояс – один путь».

Многие эксперты уверены, что американские инвестиции в Jio стали результатом переговоров Трампа с Моди. Эти инвестиции знаменуют начало полномасштабного сотрудничества между США и Индией.

Благодаря средствам, полученным от американских инвесторов, чистый долг Reliance Industries был сокращен до нуля, капитализация компании быстро выросла, и Амбани вошел в Top-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

ИНВЕСТИЦИИ В JIO

Крупнейшие инвестиции в Jio сделали американские Google и Facebook, которые приобрели 7,7% и 9,9% соответственно дочерней компании Reliance Industries. Более того, Google обещал дополнительно вложить в Jio $10 млрд в течение следующих 5-7 лет с целью реализации совместных проектов в сфере телекоммуникаций. Руководство Google надеется, что с помощью Jio удастся разработать и внедрить телекоммуникационную систему передачи данных пятого поколения 5G.

США проигрывает Китаю гонку в области высоких технологий. Китайская Huawei уже предлагает потребителям за рубежом установить систему 5G собственной разработки.

Индия также добилась успехов в разработке подобной системы. Глава Reliance Industries на последнем годовом собрании акционеров заявил: "Jio разработала систему 5G с нуля. В следующем году она будет готова к испытаниям, а затем начнется ее внедрение".

Вслед за Facebook и Google небольшие доли в Jio приобрели семь американских частных инвестиционных фондов, под управлением которых находятся десятки миллиардов долларов, а также такие IT-гиганты, как Intel и Qualcomm.

Public Investment Fund из Саудовской Аравии, Mudabala Investment Company и Abu-Dhabi Investment Authority из ОАЭ также вложились в телекоммуникационный бизнес Reliance Industries.

В результате, зарубежным инвесторам было продано 33% акций Jio на сумму свыше $20 млрд. Всего от реализации акций Jio, 49% доли участия в сбытовой сети АЗС и продажи части акций Reliance Industries по закрытой подписке Амбани получил более $26 млрд.

Согласно данным журнала Forbes, Амбани стал самым состоятельным человеком Азии и единственным представителем этой части света, вошедшим в первую десятку богачей мира.

По размеру личного состояния "новый индийский махараджа" опередил Джека Ма, владельца Alibaba Group, основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, а также "инвестиционного гуру" Уоррена Баффет.

Сейчас в списке Forbes Амбани занимает пятое место, а его состояние по версии Forbes превышает $79 млрд.

ОСНОВНОЙ АКТИВ

Несмотря на диверсификацию бизнеса, основным активом Reliance Industries является крупнейший в мире нефтехимический комплекс в Джамнагаре, на который приходится до 80% прибыли. По оценкам западных экспертов, в настоящее время комплекс способен перерабатывать до 1.37 млн барр./сут. Мощности, выпускающие продукцию на экспорт, составляют 707 тыс. барр./сут., для внутреннего рынка – 660 млн барр./сут.

Благодаря современному оборудованию комплекс способен эффективно перерабатывать тяжелые сорта нефти с высоким содержанием серы, что позволяет выпускать все основные виды нефтепродуктов и продукции нефтехимии.

Во время пика заболеваемости коронавирусом НПЗ, принадлежащие государственным компаниям Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, существенно сократили объемы производства. В отличие от государственных НПЗ, загрузка комплекса Reliance Industries снизилась незначительно и составила 95,4% в марте, 94,8% в апреле и 91,7% в мае.

Более того, сохраняются планы расширения комплекса в Джамнагаре. В июне власти предоставили Reliance Industries разрешение увеличить мощность экспортно-ориентированной части комплекса на 17% — до 820 тыс. барр./сут. (41 млн т/г). К 2030 году планируется увеличить нефтеперерабатывающие мощности комплекса до 1,96 млн барр./сут. (более 98 млн т/г).

ИНДИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК

Согласно ВР Statistical Review of World Energy, потребление нефти в Индии выросло с 3,3 млн барр./сут. в 2009 году до 5,27 млн барр./сут. в 2019 году. Темпы роста составили около 5% в год.

Добыча нефти за тот же период снизилась с 838 тыс. барр./сут. до 826 тыс. барр./сут. Все меры индийского правительства, направленные на увеличение собственной добычи, не увенчались успехом. В результате, зависимость Индии от импорта нефти превысила 80% и продолжает расти.

Из-за режима самоизоляции, введенного властями во время пандемии коронавируса, в 2019-2020 финансовом году ожидается снижение импорта нефти в Индию до 4,14 млн барр./сут. (207 млн т/г) по сравнению с 4,5 млн барр./сут. (224 млн т/г) годом ранее.

Ожидается, что внутренний спрос на нефтепродукты полностью восстановится до уровня в третьем квартале этого года, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране.

В долгосрочной перспективе Индия станет лидером по темпам роста спроса на нефть в Азиатско-Тихоокеанского регионе (АТР). Эксперты Wood Mackenzie прогнозируют увеличение спроса в регионе с 2019 по 2040 год на 25% – до 44,8 млн барр./сут. Основной причиной увеличения спроса является растущее потребление моторного топлива и нефтехимической продукции. При этом потребление нефти в мире до 2040 года будет расти в основном благодаря АТР.

Эксперты Wood Mackenzie считают, что самыми быстрыми темпами потребление нефти будет расти не в Китае, как в настоящее время, а в Индии и странах Юго-Восточной Азии, которым потребуются дополнительные нефтеперерабатывающие мощности.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Во время визита Трампа в Нью-Дели глава Департамента энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что менее чем за три года поставки американской нефти в Индию выросли в десять раз, достигнув 250 тыс. барр./сут. США начали экспортировать нефть в эту страну в 2017 году. Индия может стать для США альтернативным рынком сбыта энергоносителей, поскольку из-за торговой войны и резкого обострения отношений между Пекином и Вашингтоном китайский рынок для американцев может закрыться полностью. Основным партнером США в Индии является Reliance Industries.

Для продвижения своих интересов США используют методы недобросовестной конкуренции. Вашингтон угрожает введением санкций компаниям, которые покупают нефть у Ирана и Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон проводит зачистку рынка от конкурентов и обеспечивает благоприятные условия для американских экспортеров энергоносителей.

Индийские НПЗ, государственные и частные, которые раньше в больших объемах импортировали дешевую иранскую и венесуэльскую нефть, лишились такой возможности. При этом в порядке исключения Вашингтон позволяет Reliance Industries закупить ограниченные объемы венесуэльской нефти.

В июне поставки венесуэльской нефти в Индию прекратились полностью. США опередили Венесуэлу и стали пятым крупнейшим поставщиком нефти на индийский рынок.

ИНДИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ "РОСНЕФТИ" ПОД УГРОЗОЙ

Последней отказалась от венесуэльской нефти индийская Nayara Energy, основным акционером которой является "Роснефть". Nayara Energy владеет НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т/г и сбытовой сетью, насчитывающей более 5 тыс. АЗС.

"Роснефть" со своими партнерами – инвестиционной компанией UCP и трейдером Trafigura – приобрела в 2017 году у обремененной долгами Essar Energy НПЗ и сеть АЗС. Доля "Роснефти" в Nayara Energy составляет 49,13%. До недавнего времени российская компания совместно с PDVSA – национальной компанией Венесуэлы – добывала в этой стране нефть, которая поставлялась в Индию. Прекращение закупок венесуэльской нефти Nayara Energy нанесло ущерб "Роснефти" и понизило конкурентоспособность продукции НПЗ в Вадинаре по сравнению с продукцией Reliance Industries.

Использование Вашингтоном санкций, в качестве оружия экономического давления по отношению к индийским компаниям, ставит под угрозу крупнейший проект "Роснефти" по разработке группы месторождений на севере Красноярского края. В этом проекте, получившим название "Восток ойл", согласился принять участие консорциум индийских компаний в составе ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil, Bharat Petroleum. "Роснефть" и консорциум подписали необязывающее соглашение о сотрудничестве с целью совместной реализации проекта "Восток ойл". Индийская сторона заявила о принципиальном согласии войти в этот проект после переговоров главы "Роснефти"Игоря Сечина с министром нефти и газа Индии Дхармендру Прадхана. Для определения условий вхождения в проект индийских компаний было принято решение о создании совместной рабочей группы.

Проект "Восток ойл" предполагает разработку группы месторождений с огромными запасами — 5 млрд т нефти, но является очень дорогостоящим. В связи с этим руководством "Роснефти" было принято решение привлечь иностранных инвесторов. По оценке Министерства энергетики РФ, для реализации проекта потребуются инвестиции в размере около 10 трлн руб.

В начале мая во время встречи с президентом РФ Сечин сообщил о начале реализации проекта "Восток ойл". Первую нефть планируется получить уже в 2024 года, а к 2030 году добыча должна увеличиться до 115 млн т/г. Индийские компании от участия в проекте воздерживаются, а некоторые СМИ уже сообщают о нецелесообразности инвестиций в добычу нефти в России.