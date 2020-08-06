МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Банк России предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров, направил предложения в правительство, говорится в сообщении регулятора.

"Регулятор предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций", — говорится в релизе.

Отмечается, пакет предложений был сформирован по итогам анализа действующего валютного законодательства, предлагаемые регулятором меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса. "Предложения направлены в правительство Российской Федерации", — добавили в ЦБ.