МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2021-2022 годах, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, в 2021 году расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей, до 76,1 миллиарда, а в 2022 году — на 9,1 миллиарда, до 82,3 миллиарда рублей.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило федерально-целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года действие ФЦП продлили до 2022 года. В июле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что подписан документ по продлению программы до 2024 года.

Кроме того, в ближайшие три года предлагается уменьшить финансирование госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа": в 2021 году — на 5,4 миллиарда, до 39,1 миллиарда рублей, в 2022 году — на 2,7 миллиарда, до 34,7 миллиарда, в 2023 году — 3 миллиарда, до 34,3 миллиарда рублей.

Также планируется сокращение расходов на госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа": в 2021 году — на 1,8 миллиарда, до 11,75 миллиарда рублей, в 2022 году — на 1,6 миллиарда, до 10,4 миллиарда, в 2023 году — на 2 миллиарда, до 10 миллиардов рублей.

Финансирование госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" могут снизить в 2021 году на 7,3 миллиона, до 136,8 миллиона рублей, в 2022 году — на 2,6 миллиона, до 47,4 миллиона, в 2023 году — на 1 миллион, до 49 миллионов рублей.