БЕРЛИН, 6 авг — ПРАЙМ. Россия остаётся важным экономическим партнёром Германии, несмотря на последствия пандемии для этой отрасли, говорится в заявлении главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Гермеса.

"Как и многие другие страны мира, Россия в настоящее время борется с последствиями пандемии коронавируса в здравоохранении и экономике. Отпевание России как важного экономического партнера Германии, которое можно услышать в некоторых местах, преувеличено с точки зрения немецкой экономики. Российская экономика рухнула во втором квартале. Но здесь Россия находится в "хорошей компании" практически со всеми другими странами мира. Однако падение российского ВВП, вероятно, будет меньше в 2020 году, чем в Германии", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации, которая представляет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

По словам Гермеса, экономический рост в России "был слишком низким" в последние годы, учитывая тот факт, что ранее темпы роста "составляли от 6 до 10 процентов". В настоящее время Россия "является шестой экономикой мира по паритету покупательной способности, сразу после Германии", занимает "третье место по величине валютных резервов в мире".

"Россия остается многообещающим растущим рынком для немецких компаний, особенно когда речь идет о будущих темах, таких как цифровизация, индустрия 4.0 или экологически безопасная реструктуризация энергетической отрасли. Дефицит модернизации в России, который, несомненно, все еще существует, также открывает возможность для повышения эффективности российской экономики с использованием немецких и европейских технологий", — заявил Гермес.

По его словам, у России есть значительные ресурсы для развития возобновляемой энергетики, которых "не хватает нам в Центральной Европе", использование "трубопроводов типа "Северного потока 2" в будущем для транспортировки водорода уже становится очевидным".

"Во времена, когда другие важные экономические партнеры Германии борются с серьезными экономическими последствиями кризиса, вызванного коронавирусом и Европа все больше ощущает конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, мы должны прежде всего сосредоточиться на будущих возможностях важных партнеров, также в отношении России", — добавил он.