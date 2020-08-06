МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Кабмин предлагает выделить дополнительно 11,8 миллиарда рублей на программу ипотеки для семей с детьми, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В текущем году на эти цели уже выделено более 23 миллиардов рублей. Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки. Сегодня дополнительно выделим из бюджета 11 миллиардов 800 миллионов рублей для поддержки не менее 26 тысяч семей", — сказал он.

Глава правительства также напомнил, что по инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родили после 1 января 2019 года, сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.