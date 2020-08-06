6 авг — Dow Jones. Банк Англии в четверг сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,1%, просигнализировав при этом, что восстановление экономики Великобритании будет менее быстрым, чем прогнозировалось ранее. ВВП страны вернется к уровню конца 2019 года лишь в конце 2021 года, полагают в Банке Англии. Объем программы покупок активов в условиях пандемии центрального банка также был оставлен без изменений, на уровне 745 млрд фунтов.

Оба эти решения были приняты Комитетом по денежно-кредитной политике единогласно, но это не означает, что они лежали на поверхности. Как и другие основные центральные банки, Банк Англии пытается оказать поддержку экономике страны в неопределенных условиях, сложившихся вследствие пандемии, когда действия властей, а также поведение компаний и потребителей сложно предугадать.

"Учитывая неизбежные неопределенности относительно развития ситуации с пандемией, среднесрочные прогнозы являются менее информативными, чем обычно", — признает Банк Англии в своем заявлении.

Потребительская активность оживилась, а на рынке жилья наблюдаются признаки улучшения ситуации, отметили в центральном банке, но пандемия продолжает сильно тормозить деловую активность.

"Вероятно, капиталовложения компаний значительно сократились во 2-м квартале, а их намерения относительно дальнейших инвестиций остаются очень сдержанными", — считают в Банке Англии.

Банк Англии по-прежнему далек от достижения целевого уровня инфляции в 2%. Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании составляет лишь 0,6%, и в центральном банке ожидают ее дальнейшего замедления, до 0,25% к концу года.

Реакция правительства на кризис еще больше усложнит выполнение этой задачи для центрального банка, так как снижение НДС для ресторанов и отелей окажет понижательное давление на цены.

Банк Англии подчеркнул, что изучает вопрос о том, насколько низко могут быть опущены процентные ставки без нежелательных последствий для финансовой системы. Регулятор "продолжит оценивать целесообразность отрицательных процентных ставок наряду с другими инструментами денежно-кредитной политики".

Исходя из текущих условий, Банк Англии ожидает достижения целевого уровня инфляции в 2% через два года, если не будет ухудшения ситуации с коронавирусом или нового экономического шока, спровоцированного жестким Brexit.

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