МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Evraz намерен оставить часть сотрудников на удаленной работе после окончания пандемии, сообщил журналистам в ходе видеоконференции президент компании Александр Фролов.

По его словам, на удаленной работе в компании в настоящее время находятся около 4,5 тысячи человек, в том числе, в таком режиме работают порядка 90% московских сотрудников.

"За прошедший с конца марта период я бы не сказал, что мы увидели какое-то серьезное падение эффективности. Хотя мы четко понимаем, что только в таком режиме оставаться довольно сложно. И с этой точки зрения мы смотрим на то, каким образом возвращаться, наверное, к некоей комбинации возможности людей работать как удаленно, так и из офиса", — сказал Фролов.

"Мы считаем, что элемент работы из офиса — все-таки обязательный элемент, от которого мы полностью отказываться не хотим, и будем возвращаться к более высокой доле офисной работы по мере того, как эпидемиологическая обстановка нам будет это позволять", — добавил он.

ПРОГНОЗ ПО КАПЗАТРАТАМ 2020

Evraz не планирует снижать прогноз по капзатратам на 2020 год ниже 800 миллионов долларов, сообщил президент компании.

В феврале Evraz прогнозировал капзатраты в 2020 году на уровне 900 миллионов долларов, однако в конце апреля вице-президент компании по финансам Николай Иванов сообщил, что план может быть снижен минимум на 20% на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры. В четверг компания сообщила, что новый ориентир по капзатратам на текущий год составляет примерно 800 миллионов долларов.

"Я не ожидаю, что мы будем снижать портфель ниже 800 миллионов долларов по одной простой причине, что ряд проектов уже выполнен. Это, в частности, проект по ремонту первого разряда доменной печи N6 на ЕВРАЗ НТМК. Мы запустили печь в июле, и в принципе достаточно большая доля наших капитальных затрат пришлась как раз на этот проект. Поэтому дальнейшего снижения мы не видим. Дальше, естественно, будем смотреть за развитием рынка, за спросом", — рассказал Фролов.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА НА ЗСМК ОТЛОЖАТ

Кроме того, Evraz отложил проект по строительству интегрированного литейно-прокатного комплекса на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) примерно на три-четыре года, сообщил Фролов.

"Мы пересмотрели планы реализации проекта по строительству литейно-прокатного модуля на "Евраз ЗСМК". Пока что мы сдвинули сроки по нему на три-четыре года вправо. Это, наверное, не скажется на капитальных затратах этого года, поскольку вклад проекта в CAPEX был небольшой. Для компании это серьезный проект, и решение о его переносе долго обсуждалось, но мы ожидаем, что рыночная ситуация по плоскому прокату будет непростая и восстановление рынка займет какое-то время", — сказал он.

"В этом проекте изначально был заложен определенный риск. То, что это преимущественно российский рынок, снижает риски. Тем не менее, в связи с тем, как развивается рынок и как будет развиваться мировая экономика, мы считаем, что на ближайшие два-три года риски этого проекта стали существенно выше, чем они были до пандемии. И с этой точки зрения мы предпочитаем подождать и не торопиться с проектом", — добавил он.

Проект модернизации рельсобалочных мощностей на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), по словам президента Evraz, отложен на год. "Что касается реконструкции рельсобалочного стана на "Евраз НТМК", мы передвинули реализацию этого проекта на год вправо. Но проектные работы продолжаются и в принципе они не останавливались", — отметил Фролов.

Ранее среди наиболее значимых проектов Evraz, в частности, называл строительство новой линии по производству 100-метровых рельсов на площадке в Пуэбло (США), модернизацию рельсобалочных мощностей на Нижнетагильском металлургическом комбинате и строительство интегрированного литейно-прокатного комплекса на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. В четверг компания сообщила, что в июне совет директоров утвердил начало реализации проекта в Пуэбло. При этом было решено отложить реализацию проектов по модернизации рельсобалочного стана на НТМК и строительству комплекса на ЗСМК.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович (доля голосующих акций — 28,77%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%). В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6,1% — до 13,814 миллиона тонн.