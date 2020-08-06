МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. "Дом.РФ" выплатит дивиденды государству в размере 15 миллиардов рублей, сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор компании Виталий Мутко.

"В этом году мы заплатим уже большие, серьезные 15 миллиардов дивидендов государству. Это, в общем-то, рост очень существенный", — заявил он.

По словам Мутко, несмотря на пандемию коронавируса, "Дом.РФ" удалось сохранить "полностью финансовую устойчивость" и по итогам первого полугодия компания получила прибыль в 13 миллиардов рублей.