МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле 2020 года сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 110,871 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 110 870,5 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,8%", — говорится в сообщении. ФТС также сообщает, что в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 13%.

В июле 2020 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,614 миллиарда долларов и по сравнению с июнем 2020 года увеличился на 0,4%. При этом импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 28% и составил 1,191 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 6,8%, до 8,71 миллиарда долларов, а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 0,8%, составив 1,63 миллиарда долларов, химической продукции — на 26,5%, до 2,843 миллиарда долларов.

В импорте текстильных изделий и обуви в июле 2020 года по сравнению с июнем 2020 года на 54,6% возросли закупки обуви, трикотажной одежды — на 40,5%, текстильной одежды — на 38,1%, химического волокна — на 26,8%, трикотажного полотна — на 25,7%, хлопка — на 20,9%, текстильных материалов — на 8,1%, химических нитей — на 2,2%. При этом поставки готовых текстильных изделий сократились на 40,3%.

В импорте машиностроительной продукции на 20% возросли закупки электрооборудования, средств наземного транспорта — на 11%, летательных аппаратов — на 10,2%, механического оборудования — на 2,9%. При этом сократились поставки судов и плавучих средств на 34,2%, железнодорожных локомотивов — на 26%, инструментов и оптических аппаратов — на 12,1%.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства на 50,2% сократились закупки овощей, зерновых культур — на 19,5%, молочных продуктов — на 13,3%, фруктов и орехов — на 11%, рыбы — на 7,8%, мяса и субпродуктов — на 6,4%, сахара — на 3%. При этом поставки растительного масла увеличились на 36,2%, табака — на 18,7%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 8,9%. В импорте химической продукции сократились закупки фармацевтической продукции на 64,2%, продукции органической и неорганической химии — на 17,4%. При этом поставки парфюмерно-косметических товаров возросли на 19,9%, полимеров и каучука — на 6,3%, мыла и синтетических моющих средств — на 3,2%.