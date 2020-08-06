МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину выделить до 200 миллионов рублей на подготовку к заседанию совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи лидеров БРИКС в 2020 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Саммиты планировалось провести 21-23 июля в Санкт-Петербурге в рамках председательства России в ШОС в 2019-2020 годах и в БРИКС в 2020 году, но из-за коронавируса они были перенесены на более поздний срок. Новые даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщала пресс-служба Кремля в мае.

"Минфину России осуществить финансирование расходов, связанных с подготовкой заседания совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи лидеров объединения БРИКС в 2020 году, в объеме до 200 миллионов рублей за счет бюджетных ассигнований", — говорится в распоряжении.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.