ВАШИНГТОН, 6 авг — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) изучает все возможные варианты оказания поддержки Ливану после взрыва, заявила в четверг глава организации Кристалина Георгиева.

"После ужасной трагедии в Ливане пришло время для национального единства, чтобы преодолеть это бедствие, а также принять меры в отношении глубокого экономического и социального кризиса, который продолжается в стране. Это также время для международного сообщества и друзей Ливана предложить помощь стране в момент, когда она так срочно нужна. МВФ изучает все возможные варианты оказания поддержки ливанскому народу", — говорится в ее заявлении, распространенном фондом.

Георгиева также отметила, что необходимо выйти из тупика, в который зашли дискуссии о реформах в стране, и приступить к реализации программы для оживления экономики.

Ранее министр экономики Ливана Рауль Неме заявил, что страна не сможет самостоятельно справиться с последствиями взрыва в Бейруте, решением является сотрудничество с МВФ.

В среду губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что ущерб от взрыва в порту может составить до 15 миллиардов долларов.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.