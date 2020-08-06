МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Продовольственная дефляция в РФ в июле в месячном выражении составила 0,1%, снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с сентября прошлого года, следует из данных Росстата.

Для сравнения: цены на продовольственные товары в июле 2019 года уменьшились на 0,3% к предыдущему месяцу. При этом рост цен и в мае, и в июне текущего года составлял 0,2%.

Цены на продовольственные товары в июле 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 4,3%, по сравнению с июлем 2019 года — на 4,2%. Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в июле составил 0,3% к июню текущего года (по сравнению с декабрем 2019 года — 2,6%, к июлю прошлого года — 3,7%).

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,3% (в годовом выражении — на 3,1%, к декабрю — на 2,1%). Цены на алкогольные напитки в июле повысились на 0,1% по сравнению с июнем, а к июлю 2019 года они увеличились на 2,5% (к декабрю прошлого года — на 2,4%).

При этом инфляция в РФ в июле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%, следует из сообщения Росстата.

Минэкономразвития ранее сообщало, что ожидает инфляцию в России в июле на уровне 0,3-0,4%, годовая составит 3,3-3,4%.

"В июле 2020 года по сравнению с июнем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2019 года – 103,0% (в июле 2019 года – 100,2%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,7%)", — сообщает ведомство.

В 15 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,6% и более. В наибольшей степени — в Магаданской области (1,3%) и Республике Карелия (0,9%) в связи с ростом цен на услуги на 3,5% и 2,1% соответственно.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,5% (с начала года – прирост цен составил 2,6% и 3,0% соответственно).