МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2%, в годовом выражении инфляции составит 3,4-3,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции за июль 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от минус 0,2% месяц к месяцу до минус 0,1% месяц к месяцу, что соответствует диапазону (инфляции — ред.) 3,4–3,5% год к году", — сказано в документе.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%. Июльская инфляция совпала с прогнозами Минэкономразвития.

"Увеличение годовых темпов роста потребительских цен было связано преимущественно с восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции. При этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась стабильной", — считает директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.

В министерстве также отметили, что вклад в рост цен на услуги в июле внесла плановая индексация тарифов с 1 июля. "Вместе с тем в годовом выражении рост цен на коммунальные услуги населению составил 3,1% год к году, что ниже установленных предельных параметров (4%) вследствие неравномерной индексации отдельных коммунальных услуг в регионах", — указано в обзоре.