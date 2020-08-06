МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Санаторно-оздоровительные услуги в России в июле заметно подорожали, наибольший рост цен отмечен в Калининградской и Тверской областях, говорится в сообщении Росстата.

"В июле заметно подорожали санаторно-оздоровительные услуги. Увеличение цен на 9,5% и более зафиксировано в 17 субъектах Российской Федерации, наибольшее — в Калининградской и Тверской областях — в 1,7 и 1,6 раза соответственно", — говорится в сообщении.

При этом в четырех регионах наблюдалось снижение цен, в частности, в Кабардино-Балкарии — на 4,4%. Среди прочих наблюдаемых услуг проживание в гостинице подорожало на 3,3%.

В целом, по данным Росстата, санаторно-оздоровительные услуги в июле подорожали на 8,4% по сравнению с июнем текущего года. Рост цен к декабрю прошлого года составил 13,2%, по сравнению с июлем 2019 года — на 5,3%. В июне 2020 года цены на данный вид услуг выросли на 3,9% к маю. Для сравнения, в июле прошлого года стоимость санаторно-оздоровительных услуг повысилась на 2,1% к предыдущему месяцу.

Министерство экономического развития России в своем обзоре "Картина инфляции" указало на то, что рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги в РФ соответствует историческим тенденциям. "С началом периода отпусков продолжился компенсационный рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги (8,4% месяц к месяцу и 2,2% месяц к месяцу соответственно). При этом в целом за сезон рост цен в указанных сегментах рынка соответствует историческим тенденциям", — говорится в документе.

В министерстве также отметили, что после снятия ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в июле ожидаемо возобновился летний рост цен на услуги организаций образования и культуры.