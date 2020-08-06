Сбор яблок на юге России начался позже обычного и сказался на ценах
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Более поздний сбор яблок на юге России в текущем году сказался на ценовой динамике на них, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Росстат в четверг сообщил, что яблоки в России в июле текущего года подорожали на 7,4%, но в целом цены на овощи и фрукты снизились в большинстве субъектов России, в частности, в 22 регионах — на 4% и более.
"Сбор яблок в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике. Период массовой уборки основных видов семечковых культур еще не вышел в активную фазу, собрано менее 3% от запланированного прогноза", — сообщили в пресс-службе.
В текущем году, учитывая неблагоприятные природно-климатические явления весны (возвратные заморозки) в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, не ожидается рекордного валового производства плодов, а урожай прогнозируется на уровне среднего за последние 5 лет показателя, порядка 1 миллиона тонн, сообщили в министерстве.
"По результатам проведенной Минсельхозом России оценки, сумма ущерба от гибели урожая плодовых культур признана на 0,78 тысячи гектаров, что составляет не более 1% от общей площади многолетних плодовых насаждений. Компенсация ущерба в результате ЧС природного характера осуществляется министерством в соответствии с действующим законодательством", — сказали в пресс-службе.
"Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в этом году началось несколько позднее, чем в прошлом году, что обусловлено смещением сроков сбора урожая, вызванным погодным фактором. В ближайшее время мы ожидаем сохранения тенденции по снижению цен на плоды и овощи", — заявил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, слова которого привели в пресс-службе министерства.
https://1prime.ru/state_regulation/20200806/831881928.html