МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Более поздний сбор яблок на юге России в текущем году сказался на ценовой динамике на них, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Росстат в четверг сообщил, что яблоки в России в июле текущего года подорожали на 7,4%, но в целом цены на овощи и фрукты снизились в большинстве субъектов России, в частности, в 22 регионах — на 4% и более.

"Сбор яблок в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике. Период массовой уборки основных видов семечковых культур еще не вышел в активную фазу, собрано менее 3% от запланированного прогноза", — сообщили в пресс-службе.

В текущем году, учитывая неблагоприятные природно-климатические явления весны (возвратные заморозки) в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, не ожидается рекордного валового производства плодов, а урожай прогнозируется на уровне среднего за последние 5 лет показателя, порядка 1 миллиона тонн, сообщили в министерстве.

"По результатам проведенной Минсельхозом России оценки, сумма ущерба от гибели урожая плодовых культур признана на 0,78 тысячи гектаров, что составляет не более 1% от общей площади многолетних плодовых насаждений. Компенсация ущерба в результате ЧС природного характера осуществляется министерством в соответствии с действующим законодательством", — сказали в пресс-службе.

"Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в этом году началось несколько позднее, чем в прошлом году, что обусловлено смещением сроков сбора урожая, вызванным погодным фактором. В ближайшее время мы ожидаем сохранения тенденции по снижению цен на плоды и овощи", — заявил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, слова которого привели в пресс-службе министерства.