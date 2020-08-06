МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Сахар в июле подорожал после значительного падения в июле прошлого года, но цены все равно ниже уровня прошлого года, а новый урожай традиционно оказывает на него стабилизирующий эффект, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Росстат в четверг сообщил, что в июле в России заметно выросли цены на сахар-песок — на 2,2%, при этом подорожание на 4,5% и более отмечено в 20 субъектах РФ. "Рост цен на сахар связан с восстановлением после значительного падения в 2019 году, при этом текущий уровень цен все еще ниже уровня аналогичного периода прошлого года", — сообщили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что на текущей неделе в стране началась уборка и переработка сахарной свеклы, и на внутренний рынок уже начинает поступать сахар нового урожая. "Это традиционно оказывает стабилизирующий эффект на уровень цен", — отметили в пресс-службе.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 6 августа, сахарная свекла в Краснодарском крае выкопана с площади 2,2 тысячи гектаров, собрано 98,2 тысяч тонн при урожайности 446,4 центнеров с гектара.