МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. ЦБ РФ предлагает закрепить за собой мониторинг экспортной валютной выручки и долга крупнейших экспортеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в четверг Банк России выступил с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Свои предложения он направил в правительство.

"Данные валютного контроля сейчас используются для оценки равномерности притоков и оттоков иностранной валюты на российский рынок, а также активов и обязательств компаний, номинированных в иностранных валютах, что важно для поддержания финансовой стабильности", — пояснили в ЦБ.

"Чтобы в будущем обладать необходимыми данными для управления рисками финстабильности Банк России предложил как обязательное условие либерализации валютного контроля мониторинг валютной выручки и долговой нагрузки крупнейших нефинансовых компаний, право Банка России на сбор этой информации у крупнейших экспортеров предлагается закрепить в законодательстве", — предлагает регулятор.