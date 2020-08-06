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МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Банк России предложил отменить репатриацию валютной выручки для несырьевых внешнеторговых контрактов с начала 2021 года, для всех — с 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Банк России ранее в четверг сообщил, что направил в правительство предложения о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в валюте и снятии ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.

"Предложения Банка России по либерализации предполагают отмену репатриации выручки для всех внешнеторговых контрактов с 2024 года, для несырьевых — с начала 2021 года", — сказано в сообщении.

Банк России также направил в правительство предложение упростить порядок взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций. В ЦБ пояснили, что предлагается отменить требования о постановке на учет в уполномоченный банк внешнеторговых контрактов, в отношении которых отменяется требование о репатриации, а также увеличить сумму сделки, на которую не будет распространяться требование о представлении резидентами в уполномоченные банки документов, связанных с проведением валютных операций.

"Реализация указанных предложений существенно снизит регуляторную нагрузку на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности за счет уменьшения объема превентивных ограничительных мер, расходов бизнеса на взаимодействие с кредитными организациями", — подчеркнул регулятор.