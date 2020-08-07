МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Российские банки заявляют, что после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса резко увеличился объем требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов, следует из обращения Ассоциации банков России (АБР) на имя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В Ассоциацию банков России обращаются кредитные организации по вопросу резкого увеличения объема поступающих требований налоговых органов о предоставлении документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации", — говорится в документе.

Как пояснил РИА Новости начальник правового управления АБР Сергей Клименко, "речь идет о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц. В АБР обратили внимание, что количество запросов от налоговых органов увеличилось "в среднем более чем в четыре раза". Это произошло после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных до 30 июня включительно.

Банки указывают, что резкое увеличение количества запросов является для них "достаточно критичным". Из-за ограниченных сроков на ответ налоговой есть риск несвоевременного исполнения требований, и кредитная организация может быть привлечена к ответственности, следует из обращения АБР.

"Банки не справляются, потому что у них часть сотрудников продолжает работать на удаленке, соблюдая все требования. По таким вопросам они не имеют права организовать удаленный доступ. То есть банки просят продлить сроки по предоставлению этой информации", — пояснил Клименко.

По словам Клименко, например, один из банков за две недели июля — с 1 по 15 число — получил "условно около 3 тысяч запросов, при этом в 2019 году в июле банк получил в четыре раза меньше запросов". На вопрос, с чем может быть связан возросший интерес налоговой службы к банковским счетам, он отметил: "Одна из рабочих версий: налоговая актуализирует информацию по счетам, чтобы начать очередную кампанию по блокировкам счетов". Он добавил также, что 15 июля был срок уплаты налогов за 2019 год.