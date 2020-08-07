МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Количество запросов от налоговых органов в банки о счетах клиентов выросло за последний месяц в связи с возобновлением налоговых проверок после длительного периода коронавирусных ограничений, когда такие проверки не проводились, рассказал РИА Новости источник в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

"После снятия ограничительных мер с 1 июля налоговые органы возобновили мероприятия налогового контроля в отношении проверяемых лиц, как за текущий период, так и за период, в котором были приняты вышеуказанные меры", — сказал источник.

"Причиной роста числа требований о представлении документов (информации) в июле 2020 года могло явиться соблюдение налоговыми органами мер по обеспечению устойчивого развития экономики в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции", — пояснил он. В рамках этих мер в России действовал мораторий на проведение налоговых проверок.

Ассоциация банков России (АБР) в июле направила обращение на имя главы ФНС Даниила Егорова, где банкиры пожаловались на резко возросший объем требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов, текст письма есть в распоряжении РИА Новости. Авторы документа указывают, что увеличение количества запросов является для них "достаточно критичным": работающие на удаленке сотрудники кредитных организаций могут не успеть исполнить все требования в установленные законом сроки, в результате банки могут быть привлечены к ответственности.

В ФНС напомнили, что законодательство не ограничивает налоговиков по количеству направляемых в банки требований о представлении документов, оно может меняться в зависимости от многих факторов: сроков представления налоговой отчетности, проведения выездной проверки или анализа финансово-хозяйственной деятельности в отношении налогоплательщиков.

При этом налогоплательщики, которые не в состоянии ответить на все запросы вовремя, смогут избежать ответственности, если уведомят об этом налоговую службу заранее, объяснив причины задержки. В этом случае налоговый орган может принять решение о продлении проверки, одновременно продлив и срок представления истребуемых документов.