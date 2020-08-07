МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Информация по банковским счетам в РФ позволила бы отследить компании, которые в период пандемии перешли на неофициальные зарплаты, поэтому резкое увеличение запросов в банки со стороны налоговиков может касаться даже не столько граждан, сколько их работодателей, такое мнение РИА Новости высказал партнер налоговой практики фирмы BMS Law Firm Давид Капианидзе.

Ассоциация банков России (АБР) в июле направила обращение на имя главы ФНС Даниила Егорова, где банкиры пожаловались на резко возросший объем требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов, текст письма есть в распоряжении РИА Новости. Авторы документа указывают, что увеличение количества запросов является для них "достаточно критичным": работающие на удаленке сотрудники кредитных организаций могут не успеть исполнить все требования в установленные законом сроки, в результате банки могут быть привлечены к ответственности.

По словам Капианидзе, резкое увеличение запросов от налоговых органов в настоящее время может объясняться совокупностью нескольких факторов. Во-первых, еще до пандемии были заявления о том, что ФНС хочет получать от банков данные о фактических расходах граждан.

"Такие сведения дали бы четкую картину и о реальных доходах физических лиц. Причем это касается даже не столько граждан, сколько их работодателей, так как расходы, намного превышающие доходы, могут свидетельствовать о неофициальной зарплате. И это позволило бы отследить компании, которые в период пандемии перешли на неофициальные зарплаты", — отметил эксперт.

Во-вторых, как считает Капианидзе, физлица подали декларации, с которых они будут уплачивать налоги. Соответственно, в ФНС сейчас идет кампания по проверке этих деклараций.

"В-третьих, стоит учитывать и то, что в период пандемии и до середины июля налоговые органы не проводили выездные мероприятия. Это могло привести к накоплению большого объема информации, требующей проверки, так как вся работа инспекций была сосредоточена на камеральных проверках и анализе имеющихся сведений", — заключил эксперт.