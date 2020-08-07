ПЕКИН, 7 авг /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,82 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за январь-июль упал на 3,7% в годовом соотношении и составил 25,82 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 4,7% — до 32,99 миллиарда долларов.

Отдельно в июле товарооборот двух стран достиг 9,6 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 4,89 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 4,77 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.