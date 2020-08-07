МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Генпрокуратура России предъявила в суд иск с требованием изъять и обратить в доход государства имущества экс-министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в сумме 32,5 миллиарда рублей. Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы ещё шесть человек, в том числе заочно.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела — по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут дать ответы на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следствием необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.

В марте следствие заказало новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова. В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой ООО "Сибирская энергетическая компания" купило акции у подконтрольных Абызову компаний.