МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но необходимо оценивать инфляционные риски, сказал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики остается, но нам необходимо внимательно оценивать, какие при этом возникают инфляционные риски", — сказал Тремасов в интервью телеканалу РБК.

Текущую инфляционную картину ЦБ оценивает как неоднородную, поскольку ограничения со стороны предложения ведут к определенным диспропорциям на рынках, в каких-то отдельных сегментах вызывая рост, в других сегментах — падение цен, пояснил он. В июне, например, наиболее сильное влияние на инфляцию оказало падение цен в секторе услуг — это, в том числе, услуги международного туризма, авиаперевозки.