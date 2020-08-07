КРАСНОЯРСК, 7 авг — ПРАЙМ. Прокуратура Красноярского края проводит проверку информации о сбросе сточных вод рудника "Октябрьский" ПАО ГМК "Норильский никель" в Талнахе, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

"Сегодня с утра общественники установили, что с очередного рудника технологические сточные воды льются прямо по открытой почве. Они выложили все в сеть Интернет. Это в Талнахе. Организовали проверку, все устанавливаются", — сказала собеседница агентства.

По данным прокуратуры, в настоящее время на месте происшествия находятся прокурор Норильска, представители Росприроднадзора и правоохранительных органов, которые разбираются в причинах прохождения сточных вод по открытым участкам местности.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами ПАО ГМК "Норильский никель" требований законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Результаты проверки контролируются прокуратурой Красноярского края", — сказала официальный представитель прокуратуры Ольга Гайдук.

Результаты проверки контролируются прокуратурой Красноярского края.