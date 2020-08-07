МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российская экономика еще в мае текущего года перешла к фазе восстановления от шоков, которые нанесла пандемия коронавируса стране, заявил в интервью РБК директор департамента денежно-кредитной политики (ДДКП) Банка России Кирилл Тремасов.

При этом он отметил, что пока пока прохождение "дна" российско экономики обеспечено в большей части за счет президентских выплат и закрытыми границами.

"Экономика достигла дна где-то, наверное, в мае. Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики", — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что процесс восстановления "носит очень неоднородный характер".

"Мы видим восстановление в первую очередь потребительского спроса", — расказал Тремасов и назвал факторы, которые на это повлияли:

отложенный спрос

меры бюджетной поддержки

ограничение по международному туризму.



По оценке ЦБ, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале 2020 года чуть более половины снизившихся доходов.

Говоря о туризме, Тремасов отметил, что в прошлом году в третьем квартале граждане страны потратили на зарубежные поездки около 800 млрд рублей. "Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что, в общем-то, тоже поддерживает потребительский спрос", — пояснил директор ДДКП.