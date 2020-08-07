7 авг — Dow Jones. Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с марта, когда коронавирус стал распространяться в стране. Это говорит о некотором снижении числа увольнений на проблемном рынке труда. Вместе с тем число заявок остается на высоких по историческим меркам уровнях 20 неделю подряд.

На закончившейся 1 августа неделе число первичных заявок на пособие по безработице с учетом коррекции на сезонные факторы сократилось на 249 000, до 1,2 млн, сообщило в четверг Министерство труда. Вместе с тем безработные в США перестали получать в дополнение к пособиям по 600 долларов в неделю.

На неделе, закончившейся 25 июля, общее число людей, получающих пособие по обычным программам штатов, сократилось на 844 000, до минимума с апреля 16,1 млн человек.

"Хорошо, что число первичных заявок на пособие сократилось, но, безусловно, проблемы еще остаются, — сказала экономист компании Indeed.com Энн Элизабет Конкель. – Масштаб увольнений значительно больше, чем до Covid".

В пятницу Министерство труда опубликует общие данные по занятости. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают, что в июле было создано 1,5 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 10,6% с 11,1% в июне.

Если эти прогнозы подтвердятся, то данные укажут на замедление роста занятости по сравнению с двумя предыдущими месяцами. В целом занятость будет находиться намного ниже предкризисных уровней, когда уровни безработицы находились около 50-летнего минимума.

Отчет Министерства труда о занятости покажет состояние рынка труда на середину июля, но не отразит сокращения числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.

В течение нескольких предыдущих недель число заявок почти не менялось, его устойчивое сокращение от достигнутого в конце марта пика остановилось.

Мнения аналитиков о том, в какой степени окончание выплат повышенных пособий сказалось на сокращении новых заявок, разделились. Законодатели и представители Белого дома продолжают обсуждать уровни пособий в рамках переговоров о более широком пакете мер стимулирования.

"Отмена этих выплат могла побудить некоторых людей отказаться от подачи заявки, — сказала экономист Oxford Economics Нэнси Ванден Хаутен. – Если так и произошло, то с возобновлением выплат число заявок может увеличиться".

Другие аналитике не соглашаются с ней. "Для беззаботных важен каждый доллар…, и число заявок остается на крайне высоких уровнях", — сказал Эндрю Стеттнер из Century Foundation. По его словам, сокращение числа заявок на прошлой неделе было недостаточно большим, чтобы его можно было объяснить отменой выплаты дополнительных 600 долларов.

Без этих дополнительных 600 долларов выплаты сократились до уровней определяемых властями штатов, которые, по данным Министерства труда, за 12 месяцев по 30 июня в среднем составляли 332,11 доллара в неделю.

Другие данные также указывают на ослабление найма. Согласно вышедшему в среду отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе в июле выросло на 167 000. Число объявлений о вакансиях остается намного ниже прошлогоднего уровня, сообщили в Indeed.com.

"Рынок труда все еще находится на очень неопределенной территории", — сказала Моника Гарсия-Перес, экономист из Миннесоты.

После того как ранее в этом году работодатели сократили 21 млн рабочих мест, в мае и в июне наем рос и, по данным Министерства труда, в целом число рабочих мест увеличилось на 7,5 млн. По словам Гарсия-Перес, это в основном произошло за счет возвращения к работе временно уволенных сотрудников.

Она считает, что такой темп роста вряд ли сохранится, а в дальнейшем он будет во многом зависеть от того, будет ли вирус взят под контроль, а также от того. будут ли люди достаточно уверены в своей безопасности, чтобы вернуться к нормальной деятельности. "Если осенью будет новая волна заболеваний и новые ограничения, увольнения возобновятся", — сказала Гарсия-Перес.

Вместе с тем в некоторых компаниях говорят, что снижение пособий стимулирует людей на поиск работы.

Пэтти Меллард, глава рекрутингового агентства Key Staffing в городе Топека, штат Канзас, отметила рост обращений с прошлой недели, после того как были отменены надбавки к пособиям. Кроме того, по ее словам, некоторые потенциальные кандидаты опасаются заразиться вирусом или им не с кем оставить детей.

"В Топеке очень много вакансий", — сказала Меллард.

Но и теперь, через несколько месяцев после начала спровоцированного пандемией спада, многие люди теряют работу.

Шана О'Мана получает пособие по безработице с начала июля, после того как был исчерпан государственный кредит, позволявший существовать ее туристическому агентству в Аризоне. Она перестала выдавать себе зарплату, чтобы компания оставалась наплаву, и продолжала работать бесплатно, помогая клиентам перенести или отменить поездки.

По ее словам, ее последнее еженедельное пособие после уплаты налогов сократилось до 214 долларов с 748 на предыдущей неделе, так 31 июля как закончились выплаты дополнительных 600 долларов в неделю из федерального бюджета.

"Не думаю, что можно прожить на 800 долларов в месяц", — сказала О'Мана. Ее семья больше не заказывает еду из ресторанов домой, и она просила банки отсрочить ей выплату кредитов. По ее словам, дополнительные выплаты позволяли ей обслуживать клиентов, а не искать другую работу. Пока она пытается удержать свою компанию наплаву.

"Тяжело видеть, как все рушится, — сказала она. – И особенно расстраивает то, что мы не чувствуем поддержки властей".

Некоторые люди, которым не полагаются пособия по обычным программам штатов, например, самозанятые, а также родители, которым не с кем оставить детей, могут получать пособия по безработице в соответствии с принятым в марте законом. Такие программы будут продолжаться до конца года, но с отменой надбавки в 600 долларов суммы будут меньше.

В зависимости от конкретных обстоятельств в рамках некоторых программ может выплачиваться всего половина обычного пособия для данного штата, что в некоторых штатах оставляет менее 150 долларов в неделю.

Число заявок на пособие в рамках таких программ на прошлой неделе также сократилось.

— Автор Eric Morath, eric.morath@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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