МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российские банки заявляют о резком увеличении объема требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов после отмены ограничений из-за пандемии. По данным Ассоциации банков России (АБР), речь идет "о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов", в том числе физлиц.

В ассоциации утверждают, что количество таких запросов от налоговиков увеличилось "более чем в четыре раза". Для банков этот объем является критичным из-за ограниченных законом сроков на ответ – часть сотрудников продолжают работать на удаленке, но решать этот вопрос по удаленному доступу не имеют права. Банки не справляются и просят продлить сроки по предоставлению информации налоговикам.

В свою очередь, в Федеральной налоговой службе (ФНС) России объяснили рост количества запросов возобновлением налоговых проверок после длительного периода коронавирусных ограничений. Законодательство не ограничивает налоговиков по количеству направляемых в банки требований о представлении документов. При этом налогоплательщики, которые не в состоянии ответить на все запросы вовремя, смогут избежать ответственности, если уведомят об этом налоговую службу заранее, объяснив причины задержки. Тогда сроки проверки будут продлены.

ИЩУТ ДЕНЬГИ ПОВСЮДУ

Эксперты согласны с тем, что за время пандемии у налоговиков мог накопиться большой объем информации, требующей проверки. Введенный в качестве антикризисной меры мораторий на проведение плановых налоговых проверок истек. И в этом отношении ФНС может стремиться ускорить темпы для выполнения плановых показателей на горизонте года, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"С другой стороны, к такому поведению может подталкивать и ситуация с бюджетом, который по итогам первого полугодия был сведен с дефицитом в 955,8 млрд рублей. По итогам года вместо ожидаемого профицита в 927,6 млрд рублей правительство ориентируется на дефицит в 5% от ВВП (порядка 5,2 трлн рублей). При этом за шесть месяцев ФНС перечислила в бюджет 40,7% к прогнозным показателям", — напомнил он.

НДС – крупнейший по поступлениям налог, который к тому же эффективно администрируется. В непростые для экономики времена компании на свой страх и риск пытаются сократить свои налоговые обязательства путем неуплаты НДС с полученных авансов. Это выступает наиболее распространенным требованием, которое приводит к претензиям со стороны ФНС. На практике подобные меры могут привести к банкротству компании, поскольку налоговики имеют право заблокировать ее счет вплоть до полутора месяцев – столько уходит на получение запроса о разблокировке (5 дней) и времени его рассмотрения (30 дней), говорит Коган.

Что касается физлиц, еще до пандемии были заявления о стремлении ФНС получать от банков данные о фактических расходах граждан.

"Такие сведения дали бы четкую картину и о реальных доходах физических лиц. Причем это касается даже не столько граждан, сколько их работодателей, так как расходы, намного превышающие доходы, могут свидетельствовать о неофициальной зарплате. И это позволило бы отследить компании, которые в период пандемии перешли на неофициальные зарплаты", — отметил партнер налоговой практики "BMS Law Firm" Давид Капианидзе.

В апреле физлица подали декларации, с которых они будут уплачивать налоги. Соответственно, в ФНС сейчас идет кампания по проверке этих деклараций.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

Таким образом, компании будут проверять на различные схемы утаивания средств, а граждан – на получение неофициальных доходов. Для того, чтобы избежать рисков блокировки, компаниям в обязательном порядке следует установить систему электронного документооборота для связи с ФНС и поддерживать стабильный канал интернет-связи, советует Коган. Порой из-за сбоев или неоперативной реакции на запросы налоговиков, которые изначально предупреждают о своих требованиях, юридическое лицо может столкнуться с блокировкой расчетного счета, что в итоге может для него иметь непоправимые последствия.

Физическим лицам могут быть заданы вопросы о том, откуда взялись конкретные поступления денежных средств, говорит Капианидзе.

"Правда, не стоит забывать о понятии займа, то есть всегда можно дать объяснения о том, что средства были взяты в долг у конкретных лиц. В целом, опасность есть, но на текущий момент она реальнее для работодателей, а не для граждан", — считает он.

Полностью обезопасить свой счет нельзя, так как если траты человека превышают его официальный доход, у налогового органа могут возникнуть к нему вопросы.

Однако банки могут только заблокировать счет или конкретную операцию при достижении определенных сумм, для физлиц – это периодические поступления свыше 300 000 рублей, а также перечисление суммы свыше 600 000 рублей ежемесячно небольшими транзакциями. Но вряд ли сейчас гражданам стоит этого бояться, так как пандемия ударила и по банкам, поэтому им будет невыгодна потеря большого числа клиентов, заключил эксперт.