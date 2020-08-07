МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Акционеры НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), крупнейшего производителя грузовых вагонов в России, на годовом собрании в форме заочного голосования приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщила компания.

"В связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать", — говорится в сообщении.

Чистый убыток ОВК по РСБУ в 2019 году составил 14,458 миллиарда рублей.

ОВК также не выплачивала дивиденды за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

Согласно информации на сайте ОВК, 27,8% ее акций принадлежит банку "Траст", 24,3% — "ФК Открытие" (косвенное владение через контролируемые банком НПФ, средства пенсионных накоплений которых находятся под управлением "Менеджмент-консалтинг"), 15% — бизнесмену Эмилю Пирумову через кипрскую компанию, 10,4% — "Сафмар Финансовые инвестиции" (косвенное владение), 9,3% — АО "Концерн "Уралвагонзавод" (структура "Ростеха"), 0,9% — прочим инвесторам, 12,3% составляет free float.

"Объединенная вагонная компания" — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Холдинг объединяет вагоностроительные предприятия, транспортную компанию, лизинговые компании, вагоноремонтное предприятие, исследовательский, учебные и сервисные центры.