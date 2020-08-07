МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Безработица в США в июле уменьшилась до 10,2% с июньской отметки в 11,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона, следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу в июле на уровне 10,5% и рост числа рабочих мест на 1,6 миллиона.

Рост числа рабочих мест в июне был пересмотрен до 4,791 миллиона с первоначальных 4,8 миллиона.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июле выросла на 4,8% в годовом выражении и составила 29,39 доллара, а в месячном выражении — на 0,2%, или на 0,07 доллара.

В апреле безработица в США подскочила до 14,7% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года. Уже в мае показатель неожиданно сократился до 13,3%, в июне — до 11,1%. Таким образом, третий месяц подряд отмечается улучшение ситуации на американском рынке труда.