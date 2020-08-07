МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. США намерены ввести санкции против ряда китайских чиновников, включая главу администрации Гонконга Кэрри Лэм, сообщает агентство Блумберг.

"Администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа намерена уже в пятницу ввести санкции против китайских чиновников и их союзников в Гонконге, включая главу администрации Кэрри Лэм, за их роль в ограничении политической свободы в бывшей колонии Великобритании", — говорится в Twitter агентства.