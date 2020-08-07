МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия согласилась провести переговоры с Кипром по налоговому соглашению в Москве 10 и 11 августа, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве в Минфине России 10 и 11 августа. Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — сказал Сазанов.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

Минфин РФ в понедельник объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, так как стороны не смогли договориться. Для Кипра решение оказалось неожиданным. В министерстве финансов Кипра сообщили, что рассчитывают продолжить переговоры по соглашению.