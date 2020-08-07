МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Мальта и Люксембург в целом согласились на предлагаемые Россией изменения налоговых соглашений — повысить до 15% налог на проценты и дивиденды, приходящие из России, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации СИДН (соглашения об избежании двойного налогообложения — ред.) с Мальтой", — сказал Сазанов.

Он добавил, что переговоры с этими странами будут оперативно завершены после окончания переговоров по налоговому соглашению с Кипром.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

В апреле Минфин РФ уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, а позже направил аналогичные уведомления в Люксембург, на Мальту и Нидерландам.