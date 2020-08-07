МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Канада через 30 дней введет пошлины на ряд американских товаров в ответ на меры США, которые планируют вернуть пошлины на канадский алюминий, сообщила вице-премьер страны Христя Фриланд.

"На эти ничем не мотивированные пошлины мы ответим быстро и сильно. Мы введем контрмеры "доллар за доллар"… После вчерашнего объявления США, премьер-министр Канады (Джастин Трюдо) решил запустить консультации о широком списке продуктов, содержащих алюминий (на которые могут ввести пошлины). Мы призываем канадцев и канадский бизнес принять участие в этих консультациях в течение следующих 30 дней, после чего мы введем ответные пошлины", — заявила Фриланд в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал CBC.

Несколько месяцев назад администрация США согласилась отменить пошлины на алюминий из Канады. В четверг президент Дональд Трамп объявил о возвращении 10-процентных тарифов, сославшись на нарушение договоренностей. По словам Трампа, правительства Канады нарушило обещание, что алюминий этой страны "не будет заполнять рынок и убивать рабочие места".