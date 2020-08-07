МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Смертность в РФ в июне выросла на 18,6% в годовом выражении и составила 162,8 тысячи человек, следует из данных Росстата.

В июне 2019 года смертность в России составила 137,2 тысячи человек.

Рождаемость в России в июне снизилась — на 0,5% в годовом выражении. В первый летний месяц текущего года на свет появилось 118,5 тысячи младенцев против 119,1 тысячи в прошлом году.

По информации Росстата, в 45 регионах страны в июне 2020 года родилось больше детей, чем за аналогичный период прошлого года.