ВАШИНГТОН, 7 авг /ПРАЙМ/. Комиссия по международной торговле США установила, что американской индустрии наносится ущерб из-за импорта фосфорных удобрений из России и Марокко, и проголосовала, чтобы министерство торговли продолжило расследование, говорится в сообщении комиссии.

"Комиссия по международной торговле сегодня установила, что есть справедливые признаки того, что американской индустрии наносится ощутимый ущерб по причине импорта фосфорных удобрений, которые предположительно субсидируются правительствами Марокко и России", — говорится в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что по итогам заключения комиссии, министерство торговли США продолжит расследование касательно импорта такого рода удобрений из России и Марокко. Предполагается, что предварительные результаты будут обнародованы 21 сентября.

Расследование в комиссии было начато в конце июня, главная цель — определить, нужно ли устанавливать компенсирующие пошлины на импорт удобрений из РФ и Марокко.